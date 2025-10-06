Скотт Риттер: Грузии следует дружить с соседями, а не служить тем, кто далеко

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Грузии следует развивать отношения со своими соседями, а не выполнять указания государств, находящихся за тысячи миль. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х .

По словам Риттера, экономика страны сегодня держится именно благодаря тому, что Тбилиси не стал вводить санкции против России. Он подчеркнул, что «Грузия должна дружить с соседями».

Ранее в Тбилиси прошли массовые акции протеста, приуроченные к выборам в органы местного самоуправления. После митинга на площади Свободы часть демонстрантов направилась к президентскому дворцу, где произошли столкновения с полицией. Участники требовали проведения досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных активистов. Полиция применяла водометы и перцовый газ.

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила о предотвращении диверсии, которую, по данным ведомства, запланировали на день выборов. В ходе операции, как сообщили в СГБ, силовики изъяли крупную партию оружия, боеприпасов и взрывчатки.