В Тихом океане зафиксировали рекордное повышение температуры

В Тихом океане усиливается Эль-Ниньо — аномальное потепление воды, официально зафиксированное 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной метеорологической организации.

Ученые предупредили, что явление может обрести масштабы Эль-Ниньо-Годзиллы с аномалией выше трех градусов.

В центре «Фобос» отметили, что к 14 июня температура океана достигла 29,32 градуса — скачок составил 3,57 градуса за пять месяцев. Среднемировая температура моря достигла 20,98 градуса, что стало абсолютным рекордом для июня.

В ООН предупредили, что Эль-Ниньо может уничтожить урожай сахарного тростника в Индии и Таиланде, вызвав рост мировых цен. Феномен провоцирует циклоны, засухи и наводнения. Самые сильные наблюдались в 1982–1983, 1997–1998 и 2015–2016 годах.

Накануне Австралийское бюро метеорологии официально объявило о начале Эль-Ниньо.