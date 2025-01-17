Аналитик Пикин: Молдавия не станет выплачивать долг «Газпрому»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал заявление «Молдовагаза» о праве «Газпрома» требовать возмещения долга в размере 709 миллионов долларов.

Он подчеркнул, что российской компании не стоит рассчитывать на возвращение долга.

«Я думаю, что им (Молдавии — ред.) проще население заморозить, чем принять такое решение», — сказал собеседник.

Аналитик считает, что с политической точки зрения признавать долг неинтересно, потому что за него надо платить.

Ранее исполняющий обязанности председателя правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что исторический долг за поставки газа Молдавии отражен в бухгалтерских документах газораспределительного предприятия.