Аналитик Коротченко: слова Рютте о стоимости поражения Украины нужны для продолжения поставок оружия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что поражение Украины в конфликте с Россией обойдется Западу в «триллионы». Эти высказывания нужны лишь для того, чтобы всеми способами продолжить бесперебойные поставки вооружения и техники Киеву. Таким мнением поделился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с RT .

Специалист отметил, что Рютте «напирает» на то, что, если эти деньги не отправить Украине сейчас, то после поражения на условиях России Североатлантическому альянсу придется принять на себя гораздо больше военных расходов.

Поэтому генсек НАТО отрабатывает возложенный на него функционал всеми существующими способами и возможностями, резюмировал Коротченко.