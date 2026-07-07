Аналитик Федоров связал кражи в музеях Франции с недостаточной охраной

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что кражи в музеях Франции происходят из-за плохой обеспеченности охраны. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По совам эксперта, рост преступности во Франции вызывает обеспокоенность у общества. Он также предположил, что в преддверии президентских выборов будет звучать критика в адрес Министерства внутренних дел.
Федоров подчеркнул, что Парижу необходимо многое сделать для улучшения работы музеев, их охраны и функционирования.
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