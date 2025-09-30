Американцы оценили технологическую сторону МАХ

В своем анализе эксперт провел параллели с глобальными трендами и обозначил главные вызовы, которые стоят перед ресурсами. Специалист оценил мессенджер не как локальный проект, а как серьезную заявку на построение в России собственной защищенной цифровой экосистемы.

«MAX позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу — он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры», — подчеркнул Шуцман.

По его мнению, необходимость национального мессенджера для России выходит далеко за рамки удобства общения. Эксперт высоко оценил технологическую сторону МАХ.

Ранее стало известно, что с момента запуска национальный мессенджер заблокировал свыше 70 тысяч мошеннических аккаунтов.