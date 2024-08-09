Американцы мощно раскритиковали кандидата в вице-президенты из-за лжи о военной службе

Fox News: американского политика Уолца осудили за ложь о военной службе

Фото: РИА «Новости»

Пользователи соцсетей набросились с критикой на кандидата в вице-президенты США от демократической партии Тимоти Уолца после того, как он наврал о своей службе в армии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Чтобы призвать сторонников поддержать запрет на ношение оружия, политик рассказал о своем опыте в боевых действиях во время службы в армии. Речь Уолца вызвала волну «мощной критики», так как он не воевал и покинул Национальную гвардию США сразу после известия о том, что его подразделение отправят в Ирак.

Американцы также осудили политика за то, что он выставляет себя перед публикой в качестве «охотника и сторонника ношения оружия», но поддерживает ужесточение законодательства по контролю за ним.

Ранее кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис на 1% опередила своего соперника Дональда Трампа в опросе исследовательской организацией YouGov и телеканала CBS News. Республиканец получил 49% голосов респондентов, а преемница лидера США Джо Байдена —  50%.

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