Американцы бросились скупать воду и хлеб из-за снежного шторма

Жители США смели с полок магазинов воду, хлеб и фрукты из-за прогнозирующегося мощного снежного шторма. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

В соцсетях появились видеозаписи с пустыми стеллажами, причем американцы скупают не только долго хранящиеся продукты, но и фрукты.

В 19 штатах ввели режим ЧС, энергетики перешли на режим готовности. Из-за «ледяного апокалипсиса» уже отменили порядка 13 тысяч рейсов. Власти допускают, что с отключениями света из-за непогоды могут столкнуться 200 миллионов человек.

По информации сайта Poweroutage, в США без электричества остались уже 210 тысяч домов. Чаще всего неполадки возникают в штатах Луизиана, Миссисипи и Техас.

Из-за похолодания в Нью-Йорке замерзли три человека — двое бездомных мужчин и женщина. С «катастрофическим обледенением» также столкнулись на юге США. Снегоуборочная техника не успевает убирать снег, поэтому ключевые автомагистрали оказываются заблокированными.