Американцев призвали срочно покинуть Иран

Американское «Виртуальное посольство» в Иране призвало своих граждан срочно выехать с территории исламской республики. Предупреждение об этом оно разместило на официальном сайте.

«Сейчас же покиньте Иран», — заявили в дипведомстве.

Если уехать невозможно, американцам посоветовали укрыться в безопасном месте, обеспечив себя запасом еды, воды и медикаментов.

В последние дни декабря в государстве вспыхнули волнения, спровоцированные обесцениванием местной валюты: это отразилось на стоимости товаров на всех уровнях, а также привело к скачкам валютного курса. С 8 января акции протеста переросли в массовые выступления с подачи Резы Пехлеви — наследника шаха, свергнутого в 1979 году.

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможных ударах в случае приказа местным службам стрелять по протестующим. Ночью 22 января Тегеран ввел временный запрет на полеты, опасаясь американских атак, но ничего не случилось.

Руководство страны 12 января сообщило, что обстановку стабилизировали, а через два дня заявили о прекращении волнений. По официальным данным, во время протестов погибли более трех тысяч человек.