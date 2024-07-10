Американцам продлили разрешение на уплату налогов в России
Минфин США: американцы могут платить налоги в России до 9 октября
Американские граждане и организации смогут платить налоги, сборы и импортные пошлины в России вплоть до 9 октября 2024 года. Такое решение приняло Министерство финансов США.
Таким образом Минфин продлил действие разрешения, которое ранее позволяло осуществлять эти операции до 11 июля.
Речь идет о транзакциях при участии Банка России, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов РФ.
Ранее аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж в статье для The National Interest заявили, что государственный долг Соединенных Штатов, достигший 34,5 триллиона долларов и продолжающий расти, следует признать одной из главных внутренних угроз Америки. Его, по их мнению, придется покрывать либо за счет повышения налогов, либо за счет неконтролируемой инфляции.