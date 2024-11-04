Сегодня 17:57 Белку Арахиса усыпили перед выборами в США. Как ее смерть может повлиять на демократов Политолог Дудаков оценил последствия смерти белки Арахиса для демократов 0 0 0 Фото: Christoph Schmidt/dpa / Global Look Press Мир

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Популярную белку Арахиса и енота Фреда усыпили в США после жалоб зоозащитников и якобы угрозы бешенства. Гибель животных, принадлежавших блогеру Марку Лонго, вызвала настоящий скандал, который в теории способен оказать влияние даже на исход предвыборной гонки в стране. Насколько это возможно, разбирался 360.ru.

Что известно о белке Арахисе Хозяин Арахиса — популярный блогер Марк Лонго. Бельчонка он подобрал семь лет назад, после того как крошечного зверька сбила машина. Лонго выхаживал детеныша белки восемь месяцев, а потом попытался выпустить на волю, но тот вскоре вернулся к нему. Лонго очень любил своего маленького питомца и часто снимал с ним забавные видео. Ролики так нравились пользователям, что постепенно на аккаунт Арахиса в Instagram* подписались более 600 тысяч человек. Со временем Марк обосновался в городке Пайн-Сити, где в 2023 году смог открыть приют для животных. Почему белку изъяли и усыпили

Фото: Silas Stein/dpa / Global Look Press

Вскоре после начала работы приюта Лонго в государственный департамент охраны окружающей среды начали жаловаться на его белку. Причем свои имена обращавшиеся не раскрывали.

В конце концов в октябре в дом Марка нагрянули несколько сотрудников департамента и изъяли Арахиса. Причем действовали они, не имея на руках ордера на обыск. Помимо белки, специалисты также отобрали у блогера енота Фреда.

По словам хозяина животных, в это время он пытался получить разрешение на содержание белки, наличие которого требуется по действующему законодательству. И пока мужчина старался разобраться с этим вопросом, Арахиса и Фреда усыпили якобы из-за угрозы бешенства.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / Global Look Press

CBS сообщал, что белка якобы укусила одного из сотрудников. Всем, кто контактировал с питомцами Лонго, чиновники рекомендовали обратиться к врачу. Решение властей об усыплении Арахиса и Фреда довело их владельца до слез. Комментируя случившееся, он констатировал, что жалобщикам из интернета удалось победить, лишив его «одного из самых изумительных зверьков». «Звонившие в департамент по охране окружающей среды, для вас уготовано особое место в аду», — предупредил мужчина. Реакция на смерть белки Арахиса в США Изъятие Арахиса и Фреда вызвало максимально широкий резонанс. Поклонники белки создали петицию в защиту своего любимца, которую поддержали свыше 45 тысяч американцев.

Не обошел вниманием эту историю и миллиардер Илон Маск. По мнению бизнесмена, государство превысило свои полномочия, «похитило и казнило белку-сироту». Также основатель Tesla и SpaceX выразил уверенность, что властям не следует вмешиваться в личные дела хозяев животных.

Фото: Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Правительство не должно иметь права врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это полный бардак. Даже если держать белку в качестве домашнего животного незаконно (а это не должно быть незаконно), зачем убивать Арахиса, а не просто отпустить его в лес?!» — возмутился он в своем аккаунте в Х.

Дальше — больше. С учетом того, что ситуация с усыплением Арахиса и Фреда развернулась в штате Нью-Йорк, который традиционно считают оплотом демократов, сторонники Республиканской партии поставили вопрос о смерти животных ребром, но уже в политической плоскости.

В частности, сын кандидата в президенты Трампа Дональд Трамп — младший обвинил Демократическую партию в том, что она занимается уничтожением домашних белок, вместо того чтобы сосредоточиться на борьбе с незаконной миграцией в США.

Фото: скриншот записи Дональда Трампа-младшего в соцсети X

А актер Шон Магуайр указал на то, что нынешнее демократическое правительство штата недостаточно внимательно к грабителям и убийцам.

В Сети успели распространить даже фальшивое заявление Трампа по поводу Арахиса. В фейковом комментарии, которое опубликовали от лица республиканца, говорилось о том, что все случившееся с Арахисом и Фредом стало возможно из-за нынешнего губернатора штата — демократки Кэти Хочул.

Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Если бы Арахис мог сказать им, что он из Мексики, они бы отправили его восвояси и предоставили номер в отеле и подарочную карту на 500 долларов», — добавили авторы фальшивого заявления политика. Вброс, в частности, появился на сайте Mediaite. Позже его представители признали, что ни кандидат в президенты, ни его предвыборный штаб никак не комментировали историю животных Марка Лонго, отметила New York Post. И хотя фейк опровергли, в Сети успели сделать множество мемов о Трампе, Арахисе и Камале Харрис. На одной из картинок ее изобразили бегущей за белкой в красной кепке с фамилией республиканца. На другой — в лапы зверьку вложили баннер с надписью «Камала ненавидит нас». Сможет ли гибель Арахиса повлиять на выборы в США С учетом, что вся эта история разгорелась буквально за несколько дней до президентских выборов, а Арахис превратился в «белку-мученика» и невольный элемент избирательный кампании Дональда Трампа, встает закономерный вопрос: а сможет ли усыпление питомцев блогера повлиять на неопределившихся американцев и по итогу изменить расклад голосования?

Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency / Global Look Press

По оценке политолога-американиста Малека Дудакова, несмотря на всю скандальность и большой резонанс, случившееся с Арахисом и Фредом все же навряд ли способно стать фактором, способным повлиять на исход выборов. Другое дело, что на местном уровне — для демократов в Нью-Йорке — это действительно сможет создать определенные проблемы. «Потому что Нью-Йорк, хотя и действительно штат демократический, и очевидно, что там будут голосовать за Камалу Харрис, но тем не менее он имеет много колеблющихся округов, около шести или семи, за которые идет ожесточенная борьба между республиканцами и демократами», — уточнил эксперт в беседе с 360.ru.

И эти округа, продолжил Дудаков, могут решить исход выборов в нижнюю палату конгресса. Не зря не так давно и Трамп проводил митинг в Нью-Йорке — все ради того, чтобы повысить явку среди республиканцев.

Фото: Andi Rice/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Так что, думаю, смерть Арахиса и Фреда сможет создать проблемы именно местным властям, на местных выборах, мэрских, выборах в городские советы и так далее. Потому что это тема именно под них и о том, как они могут поставить под свой контроль и изменить работу служб, которые усыпляют животных и такие регламенты вводят», — добавил специалист.

Но надо сказать, что сейчас в целом у демократов в Нью-Йорке все и без того обстоит не так хорошо, отметил политолог. Скандалов вокруг них предостаточно. Так, например, нынешний мэр Нью-Йорка Эрик Адамс находится под уголовным делом из-за коррупции и получения взяток от иностранных олигархов, в том числе турецких лоббистов.

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / Global Look Press

«Если его заставят выйти в отставку, то я вполне допускаю, будут досрочные мэрские выборы в следующем году. И далеко не факт, что какой-то преемник Эрика Адамса сможет победить. Плюс очень много сейчас руководителей городских служб Нью-Йорка тоже оказались уличены в коррупции», — уточнил собеседник 360.ru.

В частности, комиссара городской полиции обвиняют в том, что он занимался рэкетом и заставлял малый бизнес давать ему отчисления за то, чтобы правоохранители закрывали глаза на те или иные нарушения.

Фото: Chris Young/Keystone Press Agency / Global Look Press

Из-за коррупционного скандала недавно ушло в отставку руководство пожарной службы Нью-Йорка, бравшее взятки за удобные результаты инспекций. «И все это прямо сейчас сильно трясет Нью-Йорк. И конечно, эта история с бельчонком может стать последней каплей в чаше терпения местных жителей на будущих выборах на уровне самого города Нью-Йорка. А что касается президентской гонки, то, думаю, здесь, конечно, эффект этого скандала будет минимальный», — заключил политолог.