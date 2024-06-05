Стрельба произошла в районе посольства США в Ливане

Утром в среду в районе здания посольства США в Ливане произошла стрельба. Об этом сообщило издание Lebanon 24 .

Нападавшего ранили и обезвредили ливанские военные. Ранение получил охранник, его состояние неизвестно.

«Посольство США в Ливане в районе Аукар обстрелял гражданин Сирии. Военнослужащие в этом районе отреагировали на источники огня и ранили стрелявшего. Его задержали и отправили на лечение в больницу, началась работа над установлением обстоятельств инцидента», — заявили в пресс-службе армии Ливана.

При этом другие источники утверждают, что именно военные первыми открыли огонь из-за несоблюдения правил проезда КПП рядом с дипломатическим зданием.

ТАСС в ливанских правоохранительных органах рассказали, что сейчас район посольства США оцепили армейские патрули, началось расследование инцидента.

Ранее неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре.