Американскому охраннику стало плохо на переговорах Путина и Трампа

Зарубин: охранника Трампа вынесли на руках из зала во время саммита на Аляске

Во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске один из американских охранников настолько переволновался, что практически потерял сознание. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Он отметил, что одного из секьюрити буквально вынесли на руках из зала. Коллеги охранника в тот момент поинтересовались, как себя чувствует мужчина.

«Даже американские охранники не выдерживали напряжения, и кого-то уносили в обморочном состоянии», — прокомментировал Зарубин.

Также журналист отметил работу старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД Алексея Садыкова, с которым пообщался после саммита.

Переводчик попал на кадры беседы Путина с Трампом. Садыков подчеркнул, что сложность его работы на переговорах в Анкоридже заключалась в необходимости сохранять высокую концентрацию.