Американского стримера будут судить за стрельбу по крокодилу в прямом эфире

Американский стример Брейден Питерс, известный под псевдонимом Clavicular, предстанет перед судом за то, что вместе с друзьями в прямом эфире расстрелял аллигатора из пистолета. Об этом сообщил телеканал ABC .

Днем 26 марта Питерс и трое его друзей плавали в лодке в национальном парке Эверглейдс и вели трансляцию. Увидев в озере крокодила, они подплыли к нему и открыли огонь.

При этом не исключено, что рептилия к тому моменту уже и так была мертва. Адвокаты Питерса утверждают, что их подзащитный строго соблюдал правила безопасности на воде и никто не пострадал. Судебные слушания начнутся 20 мая.

