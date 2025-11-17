В Казахстане пообещали вознаграждение за информацию о стримере Mellstroy

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пообещало вознаграждение за любую информацию о местонахождении скандального блогера Андрея Бурима, известного под ником Mellstroy. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Блогера разыскивают в республике за организацию незаконного игорного бизнеса. По данным следствия, Бурим организовал масштабную рекламную кампанию своего онлайн-казино с расчетом в том числе на жителей Казахстана. Ведомство предупредило об ответственности за пособничество в этом бизнесе.

Агентство напомнило, что каналы Mellstroy признали экстремистскими в его родной Белоруссии, а в России самого стримера приговаривали к исправительным работам и штрафу за побои в прямом эфире.

Ранее некая супружеская пара из России набила татуировку годовалому ребенку, чтобы выиграть в конкурсе, организованном Буримом. На ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая пообещала передать материалы в Следственный комитет.