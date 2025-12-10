Американского певца нашли мертвым в своем доме, в убийстве заподозрили его сына

Американского оперного певца, номинанта на премию «Грэмми» Джубиланта Сайкса нашли зарезанным в собственном доме в Калифорнии, по подозрению в убийстве задержали его сына Мику. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на полицию Санта-Моники.

Сигнал в службу 911 поступил ночью. Приехавшие полицейские и парамедики обнаружили тело музыканта. Его сын находился дома и сразу попал под подозрение.

Сайксу был 71 год, его оперный голос — баритон. Кроме того, он успешно исполнял джазовые композиции и госпел.

