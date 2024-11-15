«Американское лицемерие». Пушков иронично отреагировал на совместное фото Байдена и Трампа

Общая фотография действующего и будущего президентов Соединенных Штатов Дональда Трампа и Джо Байдена показывает лицемерие американского истеблишмента. На это указал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале .

Он назвал снимок «идиллией на лужайке Белого дома».

«Трамп счастлив, что победил, Байден счастлив, что проиграла Камала, а Джилл Байден несчастна, но делает вид, что счастлива (при этом оба ненавидят Трампа и пытались упечь его в тюрьму). Так велит американская политическая традиция», — написал он.

При этом супруга республиканца Трампа не поехала на встречу с действующим президентом. По мнению Пушкова, она не захотела делать вид, что все нормально, как это «предписывает американское лицемерие». Он добавил, что жена Трампа не может забыть обыски в их имении, которые санкционировал Байден.