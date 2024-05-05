Американское киберкомандование обучит Южную Корею противостоять угрозам в Сети | 360°

Мир 05 мая 2024, 08:54 Американское киберкомандование обучит Южную Корею противостоять угрозам в Сети Yonhap: Южная Корея станет участником киберучений под руководством США Unsplash

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Командование киберопераций Южной Кореи будет участвовать в международных киберучениях, которые США будут проводить в штате Вирджиния. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Решение об участии в онлайн-учениях Cyber Flag Южная Корея приняла из-за растущих угроз безопасности со стороны КНДР. Участниками станут девять южнокорейских военнослужащих, подтвердило Минобороны страны.

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Целью мероприятия являются обмен разведданными о кибератаках и улучшение навыков сотрудничества в противодействии киберугрозам. Южнокорейское агентство добавило, что американское киберкомандование проводит онлайн-учения с 2011 года.

Ранее Южная Корея заявила, что военные КНДР заминировали дороги в демилитаризованной зоне. По данным Yonhap, северокорейские специалисты разместили взрывные устройства в районе Чхольвон в 85 километрах от Сеула. Минированию также подвиглись дороги, считавшиеся символами межкорейского примирения и сотрудничества.