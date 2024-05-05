Американское киберкомандование обучит Южную Корею противостоять угрозам в Сети | 360°

05 мая 2024, 08:54
Американское киберкомандование обучит Южную Корею противостоять угрозам в Сети
Yonhap: Южная Корея станет участником киберучений под руководством США
Командование киберопераций Южной Кореи будет участвовать в международных киберучениях, которые США будут проводить в штате Вирджиния. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Решение об участии в онлайн-учениях Cyber Flag Южная Корея приняла из-за растущих угроз безопасности со стороны КНДР. Участниками станут девять южнокорейских военнослужащих, подтвердило Минобороны страны.
Реклама
Целью мероприятия являются обмен разведданными о кибератаках и улучшение навыков сотрудничества в противодействии киберугрозам. Южнокорейское агентство добавило, что американское киберкомандование проводит онлайн-учения с 2011 года.
Ранее Южная Корея заявила, что военные КНДР заминировали дороги в демилитаризованной зоне. По данным Yonhap, северокорейские специалисты разместили взрывные устройства в районе Чхольвон в 85 километрах от Сеула. Минированию также подвиглись дороги, считавшиеся символами межкорейского примирения и сотрудничества.
США
Интернет
Южная Корея
КНДР
Реклама
Реклама