Захарова: USAID за 4 года потратило 30,6 миллиарда долларов на Украину

Агентство по международному развитию США (USAID) потратило на разрушение и подчинение Украины более 30 миллиардов долларов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«В период с 2021 по 2024 годы украинское направление стало для USAID приоритетным. На него пришлось 30,6 миллиарда долларов», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, сумма составила 21% всего международного бюджета организации. При этом в результативности такой поддержки сомневались даже сами украинские власти.

«Зачем это делалось? Ответ прост: это коррупционная схема», — пояснила она.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в воровстве американской помощи. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на заявление украинского лидера, который признался, что до страны дошла только часть выделенных денег США. По мнению публициста, это фактическое признание в краже.