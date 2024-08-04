Американским бездомным начали выдавать билеты в один конец

NYT: в Сан-Франциско бездомным начали выдавать билеты для выезда из города

Власти города Сан-Франциско в штате Калифорния придумали новый способ борьбы с засильем бездомных. Теперь бродягам выписывают штрафы и выдают бесплатные билеты на автобусы в один конец, сообщила газета New York Times.

«Мэр Лондон Брид поручила чиновникам выписывать штрафы и поощрять бездомных уезжать из города, предлагая бесплатные билеты на автобус», — пояснили авторы материала.

Также городски власти запретили бездомным оставаться на тротуарах для ночевки. Кроме того, полицейские могут штрафовать граждан, которые сидят, лежат или устанавливают палатки в зонах для пешеходов.

Ранее стало известно, что число бездомных украинских беженцев увеличилось в Великобритании в два раза. Так, на конец ноября 2022 года без жилья оставались 3010 семей, а сейчас их уже 5995.