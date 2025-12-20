Известный американский журналист Чарли Ледуфф признался в любви к России и заговорил на русском языке. Об этом он заявил в беседе с блогером Ильей Варламовым*.

«Я был в России, я люблю эту страну. Вы такие интересные люди, у вас такая культура», — сказал журналист.

По словам Ледуффа, во время поездок в Россию, он всегда чувствует «запах ее истории». Также обладатель Пулитцеровской премии сказал, что немного говорит по-русски. Вспоминая свой визит в Россию американский журналист отметил, что посетил Большой театр.

Другой гражданин США Дерек Хаффман переехал в Россию с женой и тремя детьми. Потом он ушел добровольцем в зону спецоперации. Американец получил российское гражданство, отметив, что для него это большая честь.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.