Американский военный вертолет сел на рисовое поле в Японии

NHK: американский военный вертолет аварийно сел на рисовое поле в Японии

Американский военный вертолет совершил аварийную посадку на рисовое поле в городе Эбина в японской префектуре Канагава. Об этом сообщил телеканал NHK.

Спустя два часа вертолет сумел снова подняться в небо. Причина произошедшего выясняется.

Накануне в Турции потерпел крушение пожарный вертолет Ми-8. Среди членов его экипажа были трое россиян, они получили травмы.

В июле в Якутии пропал вертолет Robinson с пилотом и тремя пассажирами на борту. Из-за непогоды и плохой видимости его поиски затянулись, и лишь спустя три дня удалось найти полностью разрушенное воздушное судно и четыре тела погибших.

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