Американский военный вертолет сел на рисовое поле в Японии

Американский военный вертолет совершил аварийную посадку на рисовое поле в городе Эбина в японской префектуре Канагава. Об этом сообщил телеканал NHK .

Спустя два часа вертолет сумел снова подняться в небо. Причина произошедшего выясняется.

Накануне в Турции потерпел крушение пожарный вертолет Ми-8. Среди членов его экипажа были трое россиян, они получили травмы.

В июле в Якутии пропал вертолет Robinson с пилотом и тремя пассажирами на борту. Из-за непогоды и плохой видимости его поиски затянулись, и лишь спустя три дня удалось найти полностью разрушенное воздушное судно и четыре тела погибших.