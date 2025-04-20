Американский военный назвал Нью-Йорк ужасным в сравнении с Москвой

Блогер, ветеран войны в Афганистане Дэн Касл сравнил Москву с Нью-Йорком. Об этом он рассказал на YouTube-канале Wild Siberia.

По словам американца, Нью-Йорк выглядит ужасно и во всем проигрывает российской столице. Он указал на чистоту улиц в Москве и задался вопросом, почему мегаполис в США выглядит запущенным.

Военный подчеркнул, что на улице творится хаос, но это никого не волнует.

«Я делаю это не для того, чтобы унизить свою страну, но чтобы показать, что город может быть совершенно другим. Я сравниваю два самых богатых города, но один из них утопает в грязи и заполонен бездомными и наркоманами», — добавил он.

Разница видна невооруженным глазом, подчеркнул Касл.

Ранее стало известно, что Москва заняла второе место в мире по числу долларовых миллиардеров. В прошлом году столица России делила эту позицию с Гонконгом.