Москва стала вторым городом мира по числу долларовых миллиардеров

Москва заняла второе место в мире по числу долларовых миллиардеров. В прошлом году российская столица делила эту позицию с Гонконгом, но теперь азиатский мегаполис сместился на третье место. Об этом сообщило издание Forbes .

По данным издания, за год число миллиардеров в Москве выросло с 74 до 90, включая 11 новых лиц. Их совокупное состояние оценивается в 409 миллиардов долларов — на 31 миллиард больше, чем год назад. Самый богатый житель столицы — нефтяной магнат Вагит Алекперов, чье состояние в 28,7 миллиарда долларов более чем наполовину состоит из доли в компании «Лукойл».

Лидером рейтинга остается Нью-Йорк со 123-мя миллиардерами. Всего в мире насчитывается 3028 миллиардеров, причем почти четверть из них сосредоточены в десяти крупнейших городах планеты.

Ранее стало известно, что самые состоятельные российские предприниматели с начала года разбогатели на 12 миллиардов долларов.