Мир 11 мая 2024, 14:38 Американский ветеран раскрыл последствия новой мировой войны Ветеран США Кон предупредил о гибели человечества в случае новой мировой войны РИА «Новости»

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Участник встречи войск США и СССР на Эльбе, ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон предупредил о катастрофических последствиях в случае нового масштабного противостояния. Его слова привел ТАСС.

Бывший военный указал на ответственность России и США за недопущение новой мировой войны.

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«Если мир допустит третью масштабную войну, то жизнь уже никогда не станет прежней. С такими вооружениями, которые имеются сейчас, человеческий род просто вымрет. Мы просто уничтожим весь мир», — подчеркнул 98-летний ветеран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что в настоящее время мир находится как никогда близко к ядерной войне. По его словам, к серьезной эскалации ведут отдельные высказывания некоторых западных чиновников.

Военный журналист Рассел Бентли отмечал, что победа России в СВО предотвратит Армагеддон.