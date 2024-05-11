Американский ветеран раскрыл последствия новой мировой войны | 360°

11 мая 2024, 14:38
Американский ветеран раскрыл последствия новой мировой войны
Ветеран США Кон предупредил о гибели человечества в случае новой мировой войны
Участник встречи войск США и СССР на Эльбе, ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон предупредил о катастрофических последствиях в случае нового масштабного противостояния. Его слова привел ТАСС.
Бывший военный указал на ответственность России и США за недопущение новой мировой войны.
Реклама
«Если мир допустит третью масштабную войну, то жизнь уже никогда не станет прежней. С такими вооружениями, которые имеются сейчас, человеческий род просто вымрет. Мы просто уничтожим весь мир», — подчеркнул 98-летний ветеран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что в настоящее время мир находится как никогда близко к ядерной войне. По его словам, к серьезной эскалации ведут отдельные высказывания некоторых западных чиновников.
Военный журналист Рассел Бентли отмечал, что победа России в СВО предотвратит Армагеддон.
Ядерное оружие
США
Войны
Россия
Реклама
Реклама