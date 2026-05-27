Американский телеканал рассказал о новых планах войны с Ираном

Американское военное ведомство строит планы военных действий против Ирана и ждет решения главы США Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

«Пентагон разработал список дополнительных целей на случай, если президент решит возобновить боевые действия (против Ирана — ред.)», — рассказали журналисты, сославшись на чиновников и экспертов по нацбезопасности.

Ранее армия США нанесла удары по Ирану в районе Ормузского пролива на фоне мирных переговоров. Официальный представитель ведомства Тимоти Хокинс заявил, что это было сделано в целях самообороны для защиты солдат.