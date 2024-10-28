Американский сенатор упал в пустой бассейн и умер

Сенатор штата Кентукки Джонни Тернер получил несовместимые с жизнью травмы, когда косил траву. Об этом сообщил телеканал CNN .

По информации журналистов, по неизвестной пока причине Тернер вместе с газонокосилкой упал в пустой бассейн. Пострадавшего госпитализировали, в больнице он провел целый месяц, но врачи не смогли ему жизнь. Сенатор скончался в возрасте 76 лет.

Республиканец Митч Макконнелл после случившегося поделился воспоминаниями о встрече с Тернером в Кентукки. Тогда политик прибыл в штат, чтобы оценить ущерб от наводнения. По словам Макконнелла, сенатор помогал пострадавшим от бедствия, стоя по щиколотку в грязи.

«Вот кем он был: хорошим человеком», — подчеркнул республиканец.

Ранее на 97-м году жизни умерла вдова американского сенатора и генпрокурора Роберта Кеннеди — младшего Этель. Она скончалась 10 октября из-за осложнений после инсульта.