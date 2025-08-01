Американский сенатор рухнула на пол во время голосования по Израилю

Сенат США не поддержал блокировку военной помощи Израилю. Во время голосования демократ Элизабет Уоррен упала в зале заседаний, сообщил телеканал Fox News.
Она хотела присесть на стол, но потеряла равновесие, опрокинула его и рухнула на пол. Находившиеся рядом республиканцы сенаторы Тед Круз и Сьюзан Коллинз кинулись на помощь.
Неловкая ситуация произошла во время голосования по двум резолюциям независимого сенатора Берни Сандерса. Он требовал заблокировать поставку вооружений в Израиль стоимостью более 675 миллионов долларов, но не заручился поддержкой — обладающие большинством республиканцы проголосовали против.
Ранее конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин призвала прекратить военные поставки на Украину. Коллеги не поддержали ее инициативу, несмотря на большой госдолг США.
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