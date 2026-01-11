Американский сенатор пообещал скорое окончание кошмара в Иране

Сенатор из США Грэм: длительный кошмар в Иране завершится в ближайшее время

Народу Ирана следует готовиться к тому, что «длительный кошмар» в Исламской Республике скоро закончится. Об этом в соцсети X заявил американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп обратил внимание на смелость и решимость иранского народа. По его словам, действия протестующих в республике поддерживают все, кто любит свободу.

«Когда президент Трамп говорит: „Сделаем Иран снова великим“, это означает, что протестующие в Иране должны победить аятоллу», — уточнил Грэм.

Ранее свое возвращение в Иран анонсировал сын последнего шаха Реза Пехлеви. Он обратился к жителям с просьбой продолжить забастовки и захватывать центры городов. Наследный принц подчеркнул, что готов встать у власти в республике после революции.