Американский сенатор обвинил китайских хакеров во взломе 150 политиков

Американские власти обвинили китайских хакеров во взломе сети крупных операторов связи страны и получении доступа к текстовым сообщениям 150 политиков. Об этом телеканалу CNN заявил председатель комитета сената по разведке Марк Уорнер.

«Безусловно худший взлом в истории страны», — подчеркнул сенатор.

В Белом доме прошла встреча ведущих телекоммуникационных компаний с представителями органов нацбезопасности страны. Осведомленные лица рассказали о получении хакерами доступа к телефонным звонкам и текстовым сообщениям высокопоставленных политических деятелей, причем из некоторых сетей кибершпионов оказалось трудно выдворить.

Телеканал уточнил, что масштабы взлома, его последствия и влияние на нацбезопасность США все еще выясняются. По словам Уорнера, ФБР уже уведомило порядка 150 пострадавших, большинство из которых находятся в Вашингтоне. Но вряд ли это все жертвы, учитывая отправку политиками сообщений множеству людей.

Китайская сторона уже опровергла обвинения во взломе.

В конце октября в США сообщили, что хакеры из КНР взломали телефон советника предвыборного штаба Дональда Трампа.