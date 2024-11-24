Американский сенатор обвинил китайских хакеров во взломе 150 политиков
CNN: сенатор Уорнер обвинил хакеров из КНР во взломе переписки 150 политиков США
Американские власти обвинили китайских хакеров во взломе сети крупных операторов связи страны и получении доступа к текстовым сообщениям 150 политиков. Об этом телеканалу CNN заявил председатель комитета сената по разведке Марк Уорнер.
«Безусловно худший взлом в истории страны», — подчеркнул сенатор.
В Белом доме прошла встреча ведущих телекоммуникационных компаний с представителями органов нацбезопасности страны. Осведомленные лица рассказали о получении хакерами доступа к телефонным звонкам и текстовым сообщениям высокопоставленных политических деятелей, причем из некоторых сетей кибершпионов оказалось трудно выдворить.
Телеканал уточнил, что масштабы взлома, его последствия и влияние на нацбезопасность США все еще выясняются. По словам Уорнера, ФБР уже уведомило порядка 150 пострадавших, большинство из которых находятся в Вашингтоне. Но вряд ли это все жертвы, учитывая отправку политиками сообщений множеству людей.
Китайская сторона уже опровергла обвинения во взломе.
В конце октября в США сообщили, что хакеры из КНР взломали телефон советника предвыборного штаба Дональда Трампа.