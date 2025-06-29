Американский сенатор Грэм анонсировал новые санкции против России

Сенат США в ближайшее время рассмотрит законопроект о новых антироссийских санкциях. Об этом телеканалу ABC News заявил сенатор Линдси Грэм.

По его словам, проект начнут рассматривать уже в июле. Сенатор добавил, что о необходимости ввести в ближайшее время экономические ограничения против России сообщил президент США Дональд Трамп.

«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед», — подчеркнул Грэм*.

Он отметил, что глава государства обязательно подпишет документ, если за него проголосуют в Сенате.

Ранее новый пакет санкций против России разработал Евросоюз. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что ограничения выглядят «секси», но не принесут никакого результата, как и предыдущие.