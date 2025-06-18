Американский «самолет Судного дня» прибыл на авиабазу около Вашингтона

Известный как «самолет Судного дня», борт Военно-воздушных сил США Boeing E-4 Nightwatch прибыл на авиационную базу Эндрюс около Вашингтона, которая обеспечивает безопасность президента страны Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщила британская газета Daily Mail .

Обычно самолет базируется на военной базе Барксдейл в штате Луизиана и редко поднимается в воздух. Полет занял около четырех часов и вызвал небывалое внимание среди пользователей Сети. Они отметили, что экипаж впервые использовал позывной ORDER01 вместо обычного ORDER6.

Наблюдатели предположили, что миссия связана с усилением мер безопасности президента Трампа на фоне растущих опасений ядерной эскалации на Ближнем Востоке.

Boeing E-4 Nightwatch работает как командный пункт для должностных лиц во время кризисов и способен пережить ядерный удар. На базу Эндрюс он приземлялся в последний раз после терактов 11 сентября 2011 года.

Самолет сел в районе Вашингтона в среду, 18 июня, после заявления верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с предупреждением о серьезных последствиях для США за возможное вмешательство в военный конфликт с Израилем. Иранский лидер подчеркнул, что ущерб для американцев станет невосполнимым. Кроме того, Хаменеи отверг призыв Трампа о немедленной капитуляции, подчеркнув, что Иран никогда не сдается.