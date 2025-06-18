Американский «самолет Судного дня» прибыл на авиабазу около Вашингтона
Американский «самолет Судного дня» прибыл в Вашингтон после угроз от Ирана
Известный как «самолет Судного дня», борт Военно-воздушных сил США Boeing E-4 Nightwatch прибыл на авиационную базу Эндрюс около Вашингтона, которая обеспечивает безопасность президента страны Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщила британская газета Daily Mail.
Обычно самолет базируется на военной базе Барксдейл в штате Луизиана и редко поднимается в воздух. Полет занял около четырех часов и вызвал небывалое внимание среди пользователей Сети. Они отметили, что экипаж впервые использовал позывной ORDER01 вместо обычного ORDER6.
Наблюдатели предположили, что миссия связана с усилением мер безопасности президента Трампа на фоне растущих опасений ядерной эскалации на Ближнем Востоке.
Boeing E-4 Nightwatch работает как командный пункт для должностных лиц во время кризисов и способен пережить ядерный удар. На базу Эндрюс он приземлялся в последний раз после терактов 11 сентября 2011 года.
Самолет сел в районе Вашингтона в среду, 18 июня, после заявления верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с предупреждением о серьезных последствиях для США за возможное вмешательство в военный конфликт с Израилем. Иранский лидер подчеркнул, что ущерб для американцев станет невосполнимым. Кроме того, Хаменеи отверг призыв Трампа о немедленной капитуляции, подчеркнув, что Иран никогда не сдается.