Американский самолет подал аварийный сигнал над Саудовской Аравией

Самолет ВВС США дальнего радиолокационного обнаружения подал аварийный сигнал бедствия в небе над Саудовской Аравией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Boeing E-3B Sentry передавал код 7700, обозначающий общую аварийную ситуацию в полете. Это может быть связано с технической неисправностью, пожаром, дефицитом топлива и другой экстренной проблемой.

Ранее Центральное командование Соединенных Штатов сообщило о начале новых ударов против Ирана.

В Ормузском проливе три танкера попытались пройти без согласования с Исламской Республикой, после чего на одном из судов произошел взрыв и пожар.В КСИР напомнили, что ни одно судно не сможет войти или выйти через него без согласования с Тегераном.