Американский истребитель подал сигнал бедствия и исчез у берегов Японии

Истребитель Военно-воздушных сил США F-35A исчез с экранов радаров около побережья Японии, недалеко от города Аомори. Перед этим экипаж подал сигнал бедствия, следует из данных Flightradar24 .

По имеющимся данным, истребитель модели Lockheed Martin F-35A Lightning II прибыл из северного района Японского моря, пролетел над сушей на восток южнее Аомори, после чего развернулся на северо-восток. Около 06:09 по московскому времени самолет исчез с радаров.

Данные о воздушном судне указывают, что в определенный момент самолет передал код 7700 — универсальный сигнал о возникновении чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что США направили два истребителя F/A-18 к берегам Венесуэлы. Пара самолетов пролетела над Венесуэльским заливом, проведя в воздухе более получаса. Полет стал рекордным близким к воздушному пространству страны.