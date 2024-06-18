Экономист Карнова: решение Саудовской Аравии приведет к снижению роли доллара в мировой торговле

Саудовская Аравия отказалась продлевать заключенное 50 лет назад соглашение с США, которое обязывало страну устанавливать цены на экспортируемую нефть в долларах США. Это приведет к снижению роли американской валюты в мировой торговле, рассказала экономический обозреватель Наталья Карнова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, на фоне этого будет все меньше желающих вложиться в американские долговые бумаги. Понятие «нефтедоллар» не сразу, но постепенно уйдет в прошлое. В целом это будет негативным фактором для американской экономики.

Также Карнова отметила, что Саудовской Аравии выгодно торговать нефтью в разных валютах. Так, с Китаем стране предпочтительнее торговать нефтью за юани.