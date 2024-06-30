Американский инвестор допустил возобновление торговли с Россией

Инвестор Роджерс выразил надежду на восстановление торговли между Россией и США

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Отношения между США и Россией могут улучшиться в будущем. Об этом РИА «Новости» заявил американский инвестор Джим Роджерс.

Он подчеркнул, что страны наладят взаимодействие и торговлю.

«Так всегда было и всегда будет после конфликта», — указал Роджерс.

Инвестор подчеркнул, что Россия и США — огромные страны. По его мнению, этот фактор тоже будет влиять на возобновление диалога и контактов. Роджерс также отметил, что Россия восстановится, несмотря на введенные против нее санкции.

США снимут ограничения с Московской фондовой биржи, предположил эксперт. Он констатировал, что санкции наносят вред экономикам, и эти меры не продлятся долго.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший высказал мнение, что антироссийские экономические ограничения только укрепляют Россию. Он сообщил, что страна построила  самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была. По его словам, президент Владимир Путин обрел за последнее времяеще большую популярность.

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