Американский генерал призвал руководство страны пойти на риски ради Украины | 360°

Мир 08 мая 2024, 09:45 Американский генерал призвал руководство страны пойти на риски ради Украины Генерал Киммитт: следует больше рисковать военными запасами США ради Украины РИА «Новости»

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Властям США следует увеличить расходы ради помощи украинским военным. Об этом в материале для издания Politico заявил генерал американской армии в отставке Марк Киммитт.

«Представители американской армии в целом отмечают, что при оказании помощи Украине риск является управляемым, однако настало время увеличить его. Нужно увеличить запасы вооружения, чтобы исключить возможное поражение», — сказал он.

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Киммитт добавил, что в настоящее время огромное количество единиц военной техники США находится припасенной по всему миру для вероятных чрезвычайных ситуаций, испытаний и учений.

«Нужно увеличить траты на военную помощь Украины. Побеждать в войнах дорого, но не настолько, как проигрывать в них», — добавил генерал армии США в отставке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь упрекнул западные страны в затягивании поставок оружия. Он призвал их подтвердить сделанные политические заявления реальными действиями.