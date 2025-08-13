Американский эсминец USS Higgins нарушил границы Китая и вторгся в его территориальные воды в районе острова Хуанъянь. Об этом сообщила пресс-служба Южной зоны боевого командования НОАК в соцсетях.
Китайские корабли сопроводили непрошеного гостя обратно в нейтральные воды.
Накануне два китайских корабля столкнулись в море во время преследования филиппинского судна в районе Бахо-де-Масинлок.
Ранее экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что политическая стратегия США приводит к формированию блока, в который входят Россия, КНДР, Китай, Индия и Иран. Военачальник заявил, что противостоять американской военной мощи в одиночку невозможно.
