Американский эсминец USS Higgins нарушил границы Китая и вторгся в его территориальные воды в районе острова Хуанъянь. Об этом сообщила пресс-служба Южной зоны боевого командования НОАК в соцсетях.

Китайские корабли сопроводили непрошеного гостя обратно в нейтральные воды.

Накануне два китайских корабля столкнулись в море во время преследования филиппинского судна в районе Бахо-де-Масинлок.

Ранее экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что политическая стратегия США приводит к формированию блока, в который входят Россия, КНДР, Китай, Индия и Иран. Военачальник заявил, что противостоять американской военной мощи в одиночку невозможно.