Американский бизнес лишился сотен миллиардов долларов после ухода из России

РФПИ: бизнес в США потерял 300 миллиардов долларов после ухода с рынка России

Бизнес в Соединенных Штатах потерял 300 миллиардов долларов после ухода с российского рынка. Об этом в интервью CNN заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества», — призвал он.

Глава РФПИ указал на необходимость «строить мосты» между США и Россией. Дмитриева планируется привлечь к переговорам для решения экономических проблем между сторонами, присутствующими на встрече по вопросу украинского конфликта.

Самолет российской делегации приземлился в Эр-Рияде вечером 17 февраля. Главное в переговорах — начать нормализацию отношений между Россией и Соединенными Штатами, отметил помощник президента Юрий Ушаков. Встреча сторон должна начаться 18 февраля в 12:00 по московскому времени.