Американский беспилотник MQ-9 Reaper сбили дружественным огнем Катара

Один из ударных беспилотников MQ-9 Reaper, который американские военные потеряли во время операции против Ирана, сбил «дружественный огонь» Катара. Об этом сообщил источник телеканала CBS .

По его данным, три аппарата MQ-9 Reaper сбили при невыясненных обстоятельствах, а четвертый уничтожили в результате «дружественного огня» катарских военных. Приблизительная стоимость одного такого дрона — 34 миллиона долларов.

Ранее журналист Нэнси Юссеф обратил внимание, что Пентагон тратит на операцию против Ирана миллиард долларов в день. Эту информацию ему подтвердил высокопоставленный источник в Белом доме.

Только подготовительный этап — передислокация кораблей и авиации — обошелся Америке в 630 миллионов долларов еще до начала активных боевых действий. Первые же сутки массированных ударов добавили к этой сумме еще 779 миллионов, а расход 1200 дронов-камикадзе стоил дополнительных 43 миллионов.