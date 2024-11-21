Американский актер обратился к России со словами о психах у власти

Актер Сорбо: в США скоро не останется у власти желающих воевать с Россией

В США у власти скоро не останется тех, кто желает воевать с Россией. Об этом написал голливудский актер Кевин Сорбо на своей странице в соцсети X .

«Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет», — заявил он.

Сорбо родился в 1958 году. Широкую известность он получил по сериалу «Удивительные странствия Геракла», где сыграл заглавную роль, а также снял и написал сценарии к нескольким сериям.

Ранее американский актер и лидер музыкальной группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето заявил, что хочет съездить в Москву и Санкт-Петербург, когда закончится конфликт, и на русском языке поблагодарил зрителей на концерте в Белграде.