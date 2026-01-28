США не направят своих военных на Украину, но поддержат гарантии безопасности для нее. Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в сенате, сообщило РИА «Новости» .

«На практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск — главным образом французских и британских — и к американским гарантиям безопасности», — подчеркнул он.

При этом госсекретарь отметил, что именно страхующий фактор США будет являться гарантией безопасности, так как европейские, по сути, не будут иметь решающего значения. Это связано с тем, что последние несколько десятилетий Европа недостаточно инвестировала в собственную оборонную сферу.

Ранее Рубио заявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева, один из вариантов которых предполагает развертывание на украинской территории «небольшого контингента» европейских военных.