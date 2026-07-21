Американских детей отдали андроиду. В школе начала преподавать робот с внешностью актрисы

Американская школа потратила 58 тысяч долларов на человекоподобного робота. Андроид Салли с внешностью актрисы будет преподавать ученикам 11-го и 12-го классов в средней школе Саламанки, сообщил журнал Ink .

Робота разработала компания Realbotix. Салли выглядит как женщина, ее кожа сделана из качественного силикона, на голове — парик с длинными волосами. Андроида зафиксировали в сидячем положении, он может двигать верхней частью тела и менять выражение лица.

Робот будет помогать старшеклассникам изучать робототехнику и искусственный интеллект. В комплект также входит цифровой репетитор для ноутбуков. Помимо стоимости самой машины, школа будет платить около двух тысяч долларов в год за обновление программного обеспечения.

Представители компании назвали этот проект главным тестом своих технологий в образовании. Сама фирма имеет неоднозначное прошлое. Realbotix связана с производителем секс-кукол RealDoll.

Руководство компании утверждает, что детского робота создавали с нуля и без использования технологий для взрослых, хотя основатель бренда секс-игрушек Мэтт Макмаллен до сих пор числится креативным директором фирмы.

Ранее робота, который заменит супруга, создали в Китае.