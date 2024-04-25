Хуситы атаковали эсминец США в Аденском заливе | 360°

Мир 25 апреля 2024, 01:15 Хуситы атаковали эсминец США в Аденском заливе Спикер хуситов Сария сообщил об ударах по эсминцу США и двум коммерческим судам РИА «Новости»

Читать 360 в

Хуситы провели военные операции против судов США и Израиля, а также американского эсминца в Аденском заливе и Индийском океане. Об этом сообщил спикер шиитского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа, чьи слова привел телеканал Al Masirah.

«Военно-морские силы Йемена провели военную операцию против американского судна (MAERSK YORKTOWN) в Аденском заливе с использованием ряда подходящих корабельных ракет, попадание которых оказалось точным», — сказал он.

Реклама

Одной из атак подвергся американский эсминец в Аденском заливе, причем хуситы использовали дроны. Также под обстрел попало израильское судно в Индийском океане. По словам Сариа, все операции оказались успешными.

Кроме того, британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о произошедшем у берегов йеменского порта Аден.

Представитель хуситов добавил, что йеменские вооруженные силы и дальше будут препятствовать мешать судам, связанным с Израилем, и судоходству в порты оккупированной Палестины, пока не прекратится блокада сектора Газы.

В начале апреля хуситы провели пять операций против судов Соединенных Штатов, Израиля и Великобритании. Также они успешно атаковали ряд американских военных фрегатов в Красном море.