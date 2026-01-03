Американские военные захватили аэропорт Каракаса

Туристы не могут вылететь из Каракаса, поскольку военные Соединенных Штатов захватили аэропорт города. Об этом РИА «Новости» сообщила россиянка, которая находится в Венесуэле.

«Аэропорт тоже контролируют американские военные», — рассказала она.

По словам женщины, она приступила к поискам автомобиля, чтобы выехать из страны через Колумбию.

Ранее стало известно, что авиация США ударила по парламенту Венесуэлы. Также в зону поражения попали военная база Фуэрте-Тиуна и база с истребителями F-16 в Баркисимето.

В Каракасе несколько районов остались без электроснабжения после атаки Соединенных Штатов.

Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес заявил, что от ударов США пострадали объекты в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.