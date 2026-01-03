Авиация США ударила по парламенту Венесуэлы

В список пораженных целей авиации США попали Федеральный законодательный дворец в Каракасе и аэропорт Хатильо. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

Он опубликовал полный список объектов, пострадавших от бомбежки. По данным Петро, полностью выведены из строя военная авиабаза Ла-Карлота, горный военный штаб в Катия-ла-Мар, частный аэропорт в Чаральяве, военная вертолетная база в Игероте.

Также в зону поражения попали военная база Фуэрте-Тиуна, аэропорт в Эль-Атильо, база с истребителями F-16 в Баркисимето. Несколько районов Каракаса остались без электроснабжения.

Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес заявил, что под удары США попал не только Каракас, но и объекты в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

«В настоящее время ведется сбор информации о раненых и погибших», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 января, отдал приказ о начале бомбардировок военных объектов Венесуэлы. Первые взрывы в столице Боливарианской Республики прогремели около 02:00 по местному времени.

В первом официальном комментарии по итогам бомбардировок Трамп объявил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой вывезли из страны на самолете. Он уточнил, что в этой операции приняли участие американские спецслужбы.