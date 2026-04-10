Американские военные уличили Хегсета во лжи после удара Ирана

Выжившие после удара Ирана по базе в Кувейте американские военные опровергли версию событий главы Пентагона Пита Хегсета. Бойцы пожаловались, что подразделение оказалось в опасном положении, сообщил телеканал CBS .

Военнослужащие опровергли слова Хегсета, что дрон мог «проскользнуть» через оборону базы в Кувейте.

«Заявление о том, что один из БПЛА чудом избежал гибели, — чистая ложь. Я хочу, чтобы люди это знали. Подразделение было не готово к обороне, их позиции не укрепляли», — заявил военный на условиях анонимности.

По информации телеканала, жертвами удара стали шесть человек, еще более 20 получили ранения разной степени тяжести.

Несколько дней назад КСИР заявил об ударе по военному кораблю США с пятью тысячами морских пехотинцев и десантников на борту. После атаки LHA-7 ушел в южный район Индийского океана.