Американские военные сбили собственный беспилотник секретным лазером

Военные США применили секретную лазерную систему, чтобы сбить беспилотник. Дрон, как выяснилось позже, принадлежал Министерству внутренней безопасности страны, сообщила газета The New York Times .

Применили оружие в приграничном городке недалеко от Эль-Пасо. Федеральное управление гражданской авиации вынуждено было закрыть небо над районом.

Расследование установило, что американские пограничники не уведомили коллег о планируемом запуске дронов, поэтому военные поступили по инструкции.

Ранее таможенно-пограничная служба США уже сама ошиблась похожим образом — приняв летавшие в небе воздушные шары за беспилотники мексиканских наркокартелей.