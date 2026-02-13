Американские пограничники применили сверхсекретный лазер против воздушных шаров

Таможенно-пограничная служба США (CBP) использовала сверхсекретное лазерное оружие, чтобы сбить несколько воздушных шаров. Пограничники приняли их за дроны наркокартелей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

В результате ЧП пришлось закрыть воздушное пространство над Эль-Пасо в штате Техас. Оказалось, что экспериментальная лазерная установка военных представляет «серьезную опасность для коммерческой авиации».

Происшествие вызвало бурю негодования в Пентагоне — чиновники лихорадочно разбирались в причинах и искали ответственных.

По словам экспертов и осведомленных законодателей, причиной конфликта стали разногласия между Минобороны, FAA и DHS. Стороны не смогли согласовать, кто именно отвечает за ликвидацию дронов в зонах аэропортов и военных объектов, а также за легитимность применения лазеров в этих целях.

Ранее военные в Эстонии сбили беспилотник около города Реэдо. Однако после ликвидации дрон потерялся. Аппарат так и не нашли.