Американские пограничники применили сверхсекретный лазер против воздушных шаров
Таможенно-пограничная служба США (CBP) использовала сверхсекретное лазерное оружие, чтобы сбить несколько воздушных шаров. Пограничники приняли их за дроны наркокартелей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
В результате ЧП пришлось закрыть воздушное пространство над Эль-Пасо в штате Техас. Оказалось, что экспериментальная лазерная установка военных представляет «серьезную опасность для коммерческой авиации».
Происшествие вызвало бурю негодования в Пентагоне — чиновники лихорадочно разбирались в причинах и искали ответственных.
По словам экспертов и осведомленных законодателей, причиной конфликта стали разногласия между Минобороны, FAA и DHS. Стороны не смогли согласовать, кто именно отвечает за ликвидацию дронов в зонах аэропортов и военных объектов, а также за легитимность применения лазеров в этих целях.
Ранее военные в Эстонии сбили беспилотник около города Реэдо. Однако после ликвидации дрон потерялся. Аппарат так и не нашли.