Американские военные провели учения с боевыми машинами пехоты Bradley на полигоне Бемово-Писке в Польше, в 60 километрах от Калининградской области. Об этом сообщил Military Watch Magazine .

На учениях отрабатывались маневры военной техники в суровых климатических условиях. По мнению аналитиков журнала, этим США хотят продемонстрировать силу.

При этом они отмечают, что репутацию Bradley изрядно подмочило участие в боях в составе украинской армии. Счет потерям таких машин пошел на десятки, а их неумение работать в сложных погодных условиях вызвало критику в рядах ВСУ.

Ранее газета Financial Times опубликовала условия перемирия, план которого согласовали Украина и Запад. Согласно документу, в случае, если Россия нарушит договоренности, американские военные в течение 72 часов должны будут вступить с ней в бой.